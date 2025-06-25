أردوغان يدعو إلى وقف إطلاق نار دائم بين إيران وإسرائيل وهدنة في غزة

reuters_tickers

3دقائق

أنقرة (رويترز) – – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس أبلغ الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يجب أن يكون دائما ودعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك.

ووجهت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي انتقادات شديدة لإسرائيل ولهجومها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة الذي حولته الحرب إلى أنقاض وأدت إلى نزوح سكانه.

وقالت أنقرة أيضا إن “إرهاب الدولة” الذي تمارسه إسرائيل ضد إيران، التي تشترك مع تركيا في حدود تمتد 560 كيلومترا، يزيد من مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقا. ورحبت بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وخلال قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، أجرى أردوغان محادثات مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا تناولت التوتر في المنطقة والعلاقات الثنائية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية. والتقى أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال مكتب أردوغان بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “قال رئيسنا إنه يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وإن الوضع الفعلي يجب أن يتحول إلى هدوء دائم في أسرع وقت ممكن، وإن الأزمة الإنسانية في غزة مستمرة بشكل متزايد، وإن هناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق نار دائم هناك”.

وكرر هذه الدعوة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، مضيفا أنه يتعين إيجاد حل للأزمة الإنسانية في غزة.

وقال أردوغان لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن “هذا التوتر يجب ألا يجعل الأزمة الإنسانية في غزة، التي وصلت إلى مستوى كارثي، في طي النسيان”.

وأضاف أردوغان أن المشكلات بين طهران وواشنطن لا يمكن حلها إلا من خلال الدبلوماسية، مضيفا أن الجميع يجب أن يساهموا في تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقب القمة “نرحب بوقف إطلاق النار الذي تحقق بفضل جهود الرئيس الأمريكي ترامب. ونتوقع من الأطراف الالتزام التام بدعوة صديقي ترامب”.