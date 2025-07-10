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أردوغان يعين رئيسا جديدا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية

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إسطنبول (رويترز) – عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس نائب وزير الخارجية برهان الدين دوران رئيسا لدائرة الاتصال في الرئاسة ليتولى دورا يهدف إلى فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

ويحل دوران محل فخر الدين ألطون، الذي عينه أردوغان في عام 2018 لتدشين دائرة اتصال تم تأسيسها حديثا ويعمل بها نحو 1500 شخص في تركيا وخارجها.

وسعت الدائرة إلى توصيل صوت الحكومة التركية للعالم ومراقبة وسائل الإعلام المحلية عن كثب لرصد ما تسميه معلومات مضللة، ومعظمها في الصحف المستقلة أو المعارضة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير التقارير إلى أن حوالي 90 بالمئة من وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا تميل إلى موالاة الحكومة مما يعزز قبضة أردوغان المستمرة على السلطة منذ أكثر من عقدين.

وركز دوران على أفريقيا بالأساس عندما كان في وزارة الخارجية، ولعب دورا في وساطة تركيا في المحادثات بين إثيوبيا والصومال في أواخر العام الماضي.

وقالت الجريدة الرسمية التابعة للرئاسة إن ألطون سيقود مجلس حقوق الإنسان والمساواة في تركيا بعد ترك دائرة الاتصال.

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