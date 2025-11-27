أستراليا تدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الدول الراعية للإرهاب

سيدني (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج يوم الخميس إن بلادها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك عقب تقييم للمخابرات خلص إلى تدبيره هجمات ضد اليهود في أستراليا.

وفي أغسطس آب، اتهمت أستراليا إيران بتدبير هجومين معاديين للسامية بإضرام حريق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت سفير طهران سبعة أيام لمغادرة البلاد يوم الثلاثاء، في أول طرد من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)