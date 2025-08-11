أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر

reuters_tickers

1دقيقة

سيدني (رويترز) – قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين.

وأضاف ألبانيزي، الذي أعلن ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن الاعتراف سيعتمد على التزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حماس في أي دولة مستقبلية.

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي “حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)