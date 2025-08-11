The Swiss voice in the world since 1935
أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سيدني (رويترز) – قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين.

وأضاف ألبانيزي، الذي أعلن ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن الاعتراف سيعتمد على التزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حماس في أي دولة مستقبلية.

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي “حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

