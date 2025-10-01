أسطول المساعدات المتجه لغزة يتوقع اعتراض البحرية الإسرائيلية له خلال ساعة

reuters_tickers

1دقيقة

تونس (رويترز) – قال منظمو أسطول الصمود العالمي إن من المتوقع أن تبدأ القوات البحرية الإسرائيلية في اعتراض عشرات القوارب التابعة للأسطول خلال ساعة، وأشاروا إلى إعلان حالة التأهب أُعلنت على متن قوارب الأسطول التي تسعى إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكروا أن سفنا إسرائيلية اقتربت من موقع الأسطول على بعد نحو 10 أميال، في تطور خطير مع اقتراب الأسطول من منطقة الحصار البحري.

(تغطية صحفية طارق عمارة – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)