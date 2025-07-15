أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة ترتفع بنسبة 2,7 % تحت ضغط الرسوم الجمركية

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تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تماشيا مع توقعات المحللين الشهر الماضي، على ما أظهرت بيانات حكومية، في وقت يحاول أصحاب القرار تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 2,7 % في حزيران/يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيله 2,4 % في أيار/مايو مع ارتفاع تكاليف الطاقة، على ما ذكرت وزارة العمل.

ومن بين القطاعات الأخرى التي شهدت زيادات في التكاليف، الأثاث المنزلي والملابس، وهما قطاعان يرصدهما الخبراء بحثا عن مؤشرات إلى ارتفاع التكاليف بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب هذا العام.

وبينما فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على جميع شركائه التجاريين تقريبا في نيسان/أبريل، وفرض بشكل منفصل رسوما أعلى على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، رفض المسؤولون الأميركيون تحذيرات من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن رفع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، إلا أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قلل من شأن تلك التوقعات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3 % في حزيران/يونيو مقارنة بالشهر السابق، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 0,1 % في أيار/مايو أيضا.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,2 % على أساس شهري مسجلا تحسنا أيضا مقارنة بمستواه في أيار/مايو.

بيس/غد/ب ق