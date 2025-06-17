The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع مخاوف من انخراط أميركي في المواجهة مع إيران

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الثلاثاء، بعدما زادت مغادرة دونالد ترامب المبكرة لقمّة مجموعة السبع انعدام اليقين الذي يخيّم على الأسواق من جرّاء المواجهة بين إيران وإسرائيل وارتداداتها على الذهب الأسود.

وقرابة العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال للتسليم في آب/أغسطس بنسبة 1,65 % إلى 74,44 دولارا.

وشهد نظيره الأميركي برميل غرب تكساس الوسيط للتسليم في تموز/يوليو زيادة بنسبة 1,55 % إلى 72,88 دولارا.

وكان دونالد ترامب قد غادر قمّة مجموعة الدول السبع في كندا على عجالة، مؤكّدا أن مغادرته المبكرة “لا علاقة لها بتاتا” بالجهود التي تبذل للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن ترامب سيتوجّه إلى قاعة الأزمات في البيت الأبيض حيث يلتئم عادة الرؤساء الأميركيون بأعضاء مجلس الأمن القومي في أوقات الأزمات الجيوسياسية أو عندما يأمرون بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة. 

وأشار أرني لوهمان راسموسن المحلّل لدى “غلوبال ريسك ماناجمانت” إلى أن هذه الخطوة “أجّجت المخاوف من  استعداد الولايات المتحدة للانخراط مباشرة في الحرب إلى جانب إسرائيل”.

وكان الرئيس الأميركي قد طلب من سكان طهرن إخلاء المدينة على الفور في منشور على شبكته “تروث سوشال”.

وتؤثّر المواجهة الإسرائيلية الإيرانية مباشرة على سوق النفط إذ إن إيران هي تاسع أكبر منتج للنفط في العالم، بحسب تصنيف الوكالة الدولية للطاقة.

ويكمن الخطر الأبرز في احتمال إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر فيه حوالى 20 % من النفط العالمي.

غير أن النفط الإيراني المعروض على الطلب “لم يتأثّر بالنزاع حتّى الساعة” و”مخزون النفط قيد الازدياد”، ما قد يفسّر الارتفاع المحدود في الأسعار، على حدّ قول كايثلين بروكس المحلّلة لدى “اكس تي بي”.

كما إن منظمة البلدان المصدرة للنفط والبلدان المتحالفة معها (أوبك+) تزيد بشدّة من حصص الإنتاج منذ نيسان/أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، صرّحت كازاخستان صباحا إنها “تؤيّد الخطّة السعودية الرامية إلى زيادة الإنتاج في أوبك+”، بحسب محلّلي “دي ان بي كارنيغي”، ما يدفع إلى الظنّ أن ارتفاعا جديدا في حصص الإنتاج بواقع 411 ألف برميل في اليوم قد يكون واردا في آب/أغسطس.

بمل/م ن/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
41 إعجاب
55 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
15 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية