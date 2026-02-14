أطباء بلا حدود تعلق بعض عمليات مستشفى ناصر بغزة لوجود مسلحين

14 فبراير شباط (رويترز) – أوقفت منظمة أطباء بلا حدود الأنشطة الطبية المتعلقة بالحالات “غير الحرجة” في مستشفى كبير بجنوب قطاع غزة بعد تقارير من المرضى والموظفين عن وجود رجال مسلحين داخل المنشأة ومخاوف بشأن نقل أسلحة داخلها.

ويبدو أن بيان أطباء بلا حدود هو الأول الذي تعلن فيه منظمة إنسانية دولية في غزة عن وجود مسلحين في أحد المستشفيات أو احتمال استخدام هذه المنشآت لنقل أسلحة.

وقالت المنظمة الخيرية الطبية التي تتخذ من جنيف مقرا إنها علقت العمليات غير الضرورية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس في 20 يناير كانون الثاني بسبب مخاوف حيال “إدارة المبنى، والحفاظ على حياده، وانتهاكات أمنية”.

وقالت أطباء بلا حدود إن مرضى وموظفين “شاهدوا رجالا مسلحين، بعضهم ملثمون” في أجزاء بمجمع المستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان إنها ملتزمة بمنع أي وجود لمسلحين داخل المستشفيات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وأشارت إلى أن أفرادا مسلحين ينتمون لبعض عائلات غزة دخلوا إلى مستشفيات في الفترة الأخيرة، لكنها لم تحدد هوياتهم.

* “أعمال غير مقبولة”

اتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول في إطار خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة. ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وتقول المنظمة إنه منذ وقف إطلاق النار “أبلغت فرق منظمة أطباء بلا حدود عن سلسلة من الأفعال غير المقبولة، بما في ذلك وجود رجال مسلحين وترهيب واعتقالات تعسفية لمرضى وواقعة حدثت في الآونة الأخيرة يشتبه فيها بنقل أسلحة”.

وتظهر بيانات وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 590 فلسطينيا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، بينما تقول إسرائيل إن مسلحين فلسطينيين قتلوا أربعة من جنودها في الفترة نفسها.

وكشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تعليق عمليات مستشفى ناصر عبر قسم “الأسئلة المتكررة” على موقعها الإلكتروني حول عملها في غزة، والذي تم تحديثه آخر مرة في 11 فبراير شباط.

وقالت المنظمة إن المسلحين شوهدوا في أجزاء من المجمع الطبي ليس للمنظمة أنشطة فيها، لكن وجودهم إلى جانب الاشتباه في نقل أسلحة يشكلان تهديدا أمنيا خطيرا على المرضى والموظفين.

وأفاد ممثل للمنظمة لرويترز بأنها تواصل دعم بعض الخدمات الحيوية في مستشفى ناصر، بما في ذلك رعاية المرضى المقيمين والمتابعة بعد العمليات الجراحية لبعض المرضى الذين يحتاجون إلى علاج منقذ للحياة.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – شارك في التغطية نضال المغربي من القاهرة ومعيان لوبيل من القدس – إعداد دعاء محمد ورحاب علاء للنشرة العربية)