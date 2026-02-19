The Swiss voice in the world since 1935
أعمال تايلور سويفت في صدارة المبيعات الموسيقية لعام 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أتت أعمال نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت في صدارة المبيعات الموسيقية العالمية سنة 2025، وذلك للسنة الرابعة على التوالي وللمرّة السادسة في مسيرة الفنانة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI).

ويمنح هذا التكريم للفنان الأفضل أداء من حيث مبيعات الألبومات والأغاني خلال السنة، أكانت بنسق مادي أو رقمي أو عبر البث التدفقي.

ولا يعلن عن العدد الإجمالي المحدد لمبيعات كلّ فنان. 

وتقدّمت مغنية “شايك إت أوف” (36 عاما) على فرقة الكاي بوب “ستراي كيدز” ونجم الراب الكندي درايك.

ويأتي هذا التكريم لسويفت بعد صدور ألبومها الثاني عشر بعنوان “ذي لايف أو ايه شووغيرل” الذي كانت له أفضل انطلاقة في السنة وفي مسيرتها كاملة.

ولقصة الحب التي تربط الفنانة بلاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي دور في تحفيز مبيعات أعمالها. وهما أعلنا خطوبتهما رسميا خلال الصيف الفائت.

وفي العام 2025، صدر أيضا وثائقي من ستة أجزاء تحت عنوان “ذي إند أوف إن إيرا” كشف عن خفايا كواليس جولتها العالمية. 

ويتّخذ الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية في لندن مقرا له. وفي ما يأتي تصنيفه للفنانين الذين حقّقت أعمالهم أفضل مبيعات سنة 2025:

1- تايلور سويفت

2- ستراي كيدز

3- درايك

4- ذي ويكند

5- باد باني

6- كندريك لامار

7- مورغان والن

8- سابرينا كاربنتر

9- بيلي ايليش

10- ليدي غاغا

ادم/م ن/جك

