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أكبر مركب شراعي للشحن في العالم ينجز رحلته الأولى

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أكملت السفينة الفرنسية “أنيموس”، أكبر مركب شراعي للشحن في العصر الحديث، الثلاثاء رحلتها الأولى بين مدينتي لوهافر الفرنسية ونيويورك الأميركية، في مرحلة جديدة على طريق إحياء خدمات نقل البضائع بالمراكب الشراعية.

واحتاج هذا المركب الذي يبلغ طوله 81 مترا، إلى 18 يوما لنقل أكثر من ألف طن من البضائع عبر المحيط الأطلسي، وفق شركة “تي او دبليو دي”.

وقال رئيس الشركة غيوم لو غران لوكالة فرانس برس “إنه أكبر مركب شراعي للشحن في العالم وبدأنا في إحداث تأثير” على النقل البحري.

ومن المقرر أن تنطلق “أرتميس”، السفينة التوأم لـ”أنيموس”، من فيتنام الأربعاء في رحلتها الأولى.

وأوضح رئيس الشركة أن “الحمولة كانت كاملة على السفينة والطلب قوي”. وتضم الشحنة خصوصا مشروبات ومواد غذائية متنوعة.

وقد تلقت “تي او دبليو تي” طلبات لبناء ست سفن أخرى من النوع نفسه من حوض “بيريو” في كونكارنو بمقاطعة فينيستير الفرنسية، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الأسطول بأكمله بحلول عام 2027.

تأسست “تي او دبليو تي” TOWT في عام 2011، وهي اليوم شركة الشحن الشراعية الفرنسية الرائدة في القطاع.

وبحسب الشركة، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن سفنها أقل بنحو 90% من انبعاثات سفن الحاويات التقليدية.

وتخطط الشركة لتسيير حوالي اثنتي عشرة رحلة ذهابا وإيابا كل عام من لوهافر.

تو/جك/كام

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