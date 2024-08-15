أكثر من أربعين ألف قتيل في قطاع غزة ومفاوضات في الدوحة حول هدنة

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بدأت الخميس جولة جديدة من التفاوض حول هدنة في قطاع غزة حيث تجاوز عدد قتلى الحرب المتواصلة منذ عشرة أشهر الأربعين ألفا، وفق وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

وتأتي المفاوضات بعد عشرة أشهر من حرب مدمّرة بين إسرائيل وحركة حماس، وفي ظل تصعيد إقليمي بين الدولة العبرية من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى.

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أن جولة جديدة منها انطلقت في العاصمة القطرية الخميس في محاولة للتوصل إلى هدنة من شأنها أن تتيح تبادلا للرهائن المحتجزين في قطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيلية.

واعتبر البيت الأبيض ان “البداية مشجعة” في محادثات الدوحة.

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفدين الى المفاوضات التي يفترض أن ممثلين عن الحكومتين المصرية والقطرية الوسيطتين الى جانب واشنطن، يشاركون فيها أيضا.

ويتخّذ قادة من حماس في قطر مقرّا. وبالاستناد الى جلسات التفاوض السابقة، لا تحصل مفاوضات مباشرة بين الطرفين المعنيين، إنما ينقل الوسطاء المقترحات والأجوبة الى كل من الوفدين اللذين لا يتواجدان في الغرفة نفسها.

وتجري المفاوضات على أساس طرح أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار/مايو وينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

– “البحث في تطبيق الاتفاق” –

وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس “موقفنا واضح، لن نذهب الى جولة مفاوضات جديدة. سنذهب فقط لتطبيق ما تم الاتفاق عليه”.

في واشنطن، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لمحطة “سي ان ان” التلفزيونية الأميركية الخميس بدوره أن البحث يتناول “تطبيق تفاصيل الاتفاق، الثغرات الصغيرة التي نؤمن أنه في الإمكان تجاوزها الى حدّ كبير بحسب الطريقة التي يتم فيها تنفيذ الاتفاق”.

وكرّر “البحث ليس حول الاتفاق نفسه، إنما حول تطبيقه”، مشيرا الى أنه عند “الوصول الى مثل هذه التفاصيل” في أي اتفاق، “يصبح الأمر أكثر صعوبة”.

وأعرب عن أمله في “إحراز تقدّم خلال الساعات والأيام المقبلة”، مضيفا “من المهم أن تكون كل الأطراف مستعدة للقيام بتنازلات”.

وبدأت الحرب إثر هجوم نفّذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 111 منهم محتجزين في غزة، بمن فيهم 39 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 40005 أشخاص، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس. ولا تكشف حماس عن عدد مقاتليها الذين قضوا في القتال. ولا تذكر الوزارة ما إذا كانت حصيلة الضحايا التي تنشرها بشكل شبه يومي تشمل مقاتلين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس “اليوم يدخل العالم أجمع مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني”.

واعتبر أن “هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره يعود إلى حد كبير إلى الانتهاكات المتكررة لقوات الدفاع الإسرائيلية لقواعد الحرب”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعزّزت المخاوف من توسّع التصعيد الى دول أخرى في المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، في ضربة نسبت الى إسرائيل. وجاء ذلك بعد ساعات من ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت قتلت القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وتوعّدت إيران وحزب الله بالردّ على الدولة العبرية.

ومارست الدول الغربية ضغوطا مكثفة على إيران داعية إياها للتراجع عن تهديدها بالردّ على إسرائيل.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء التصعيد في المنطقة، يزور وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بيروت الخميس بعد الموفد الأميركي آموس هوكستين الذي زار لبنان وإسرائيل خلال اليومين الماضيين.

واعتبر الرئيس الأميركي الثلاثاء أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يدفع إيران للامتناع عن شنّ هجوم.

ورفضت إيران الثلاثاء الدعوات الغربية للتراجع.

وقال كيربي ل”سي ان ان”، “نعتقد” ان إيران وحلفاءها “لا يزالون يفكّرون” بالردّ وب”أنهم سيفعلون شيئا. قد يحصل هذا خلال الأيام القادمة، أو في أي وقت”، و”نحن نراقب عن كثب”، معربا عن أمله في الوقت نفسه بألا يحصل.

في بيروت، شدّد وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه الخميس على ضرورة التوصّل الى وقف لإطلاق النار في غزة، معتبراً ذلك “عنصراً هاماً وضرورياً لضمان السلام في المنطقة”.

في تركيا، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب ألقاه أمام البرلمان الخميس أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع “جميع أعضاء القيادة الفلسطينية”، داعيا الى “تأمين وصولنا اليها”.

وقال الرئيس الفلسطيني بالعربية “سوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان الهمجي، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا”.

– الميدان –

على الأرض، واصلت إسرائيل الخميس عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فكّك أكثر من 30 بنية تحتية لحماس خلال الساعات الماضية، بينها مواقع تضمّ متفجرات وأسلحة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأشار الى أنه قتل قرابة عشرين مقاتلا في رفح في جنوب القطاع.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع وكالة فرانس برس الخميس عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في قصف إسرائيلي على شرق خان يونس.

كذلك، أفاد مسعفون عن نقل خمسة قتلى وعدد من الجرحى الى مستشفى الأهلي في مدينة غزة في شمال القطاع بعد غارات إسرائيلية على المدينة.

في الضفة الغربية المحتلة، قُتل فلسطينيان وأصيب سبعة آخرون في غارة للجيش الاسرائيلي فجر الخميس على مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من مدينة نابلس، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأكّد الجيش الإسرائيلي مقتل شخصين قال إنهما “شكّلا تهديدا للقوات العاملة في المنطقة” بإطلاق نار من “طائرة تابعة لسلاح الجو”.

وقُتل منذ اندلاع الحرب في غزة ما لا يقل عن 632 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

على الجبهة الشمالية لإسرائيل، أعلن حزب الله الخميس أنه “أدخل على جدول نيرانه المستعمرة الجديدة شامير وقصفها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا”، مشيرا الى أنه ردّ على قصف أسرائيلي على مرجعيون في جنوب لبنان الأربعاء تسبب بمقتل أحد عناصره وبجرح مدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرين صاروخا أطلق من لبنان وتمّ اعتراض معظمها، وسقط بعضها “في منطقة مفتوحة” في محيط كيبوتس شامير، من دون أن توقع أي إصابات.

وأدّى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة عبر حدود لبنان، إلى مقتل 570 شخصا على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 118 مدنيا وأكثر من 370 مقاتلا من حزب الله. وفي عداد القتلى أيضاً العشرات من عناصر تنظيمات حليفة لحزب الله ضمنها حركة حماس، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، استنادا إلى السلطات اللبنانيّة وبيانات نعي حزب الله والمجموعات الأخرى.

وأعلنت السلطات الإسرائيليّة من جهتها مقتل 22 عسكريا و26 مدنيا على الأقلّ في شمال إسرائيل.

بورز/رض/غ ر