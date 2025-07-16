ألمانيا:‭ ‬عودة العقوبات على إيران واردة إذا لم يتم التوصل لاتفاق

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برلين (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الأربعاء إن دول الترويكا الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ربما تعيد فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم حل الخلاف المتعلق بالملف النووي خلال الصيف.

وأضاف المتحدث لرويترز “هناك حاجة لحل دبلوماسي مستدام وقابل للتحقق يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية للمجتمع الدولي. إذا لم يتم التوصل لمثل هذا الحل خلال الصيف، فآلية العودة السريعة لتطبيق العقوبات هي خيار مطروح أمام الترويكا”.

وتعيد آلية العودة السريعة للعقوبات فرض كل العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي على إيران تلقائيا، وهي عقوبات رفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.