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ألمانيا تبحث المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح

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برلين (رويترز) – قال متحدثان باسم وزارتي الداخلية والخارجية في ألمانيا يوم الأربعاء إن الوزارتين تجريان مشاورات بشأن إرسال فرقة ألمانية إلى البعثة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي دوري “نجري مشاورات بناءة مع وزارة الخارجية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه من الضروري الأخذ في الاعتبار الظروف العامة وضمان نشر القوات بشكل آمن.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن التكتل سيستأنف مهمة مدنية لمراقبة المعبر الحدودي.

وأعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الإيطاليتان أن روما سترسل سبعة ضباط للانضمام إلى مهمة رفح. وأضافتا أن ضباطا من الحرس المدني الإسباني ورجال درك فرنسيين سينضمون أيضا إلى القوة الدولية. 

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