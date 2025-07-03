ألمانيا تحث أوروبا على إبرام اتفاق تجاري “سريع وبسيط” مع الولايات المتحدة

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حث المستشار الألماني فريدريش ميرتس الخميس الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق “سريع وبسيط” بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، قبل أيام فقط من الموعد النهائي للمفاوضات بين الجانبين.

وقال ميرتس في برلين، فيما يزور المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش واشنطن سعيا للتوصل إلى اتفاق، إنه “من الأفضل التوصل إلى حل سريع وبسيط بدلا من حل طويل ومعقد يظل في مرحلة التفاوض لعدة أشهر”.

وشدد على الحاجة إلى اتفاق سريع “لإزالة عبء الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية على شركاتنا”.

وأضاف أن المحادثات الحالية “لا تتعلق باتفاق تجاري مفصل بدقة” بل “بحل سريع للنزاع بشأن الرسوم الجمركية”.

وقال المستشار الألماني إن ثمة حاجة إلى اتفاق سريع “خصوصا في ما يتعلق بالصناعات الرئيسية في بلادنا: الكيماويات والأدوية والهندسة الميكانيكية والألمنيوم والصلب والسيارات”.

لدى الاتحاد الأوروبي مهلة حتى الأربعاء المقبل للتوصل إلى اتفاق أو الخضوع لرسوم جمركية أميركية مرتفعة تطبق على غالبية سلعه.

وهددت الولايات المتحدة بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنها ستفرض رسوما إضافية قدرها 20% على الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رسم أساسي نسبته 10%.

الشهر الماضي، حذّر البنك المركزي الألماني من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يواجه عامين آخرين من الركود إذا تصاعدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

جسك/ح س/غ ر