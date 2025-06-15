ألمانيا تحث مجموعة السبع على إظهار الوحدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني

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برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأحد إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أربع نقاط خلال قمة مجموعة السبع المقبلة، في مسعى لحل الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ميرتس قبل توجهه إلى كندا لحضور الاجتماع أنه يتوقع أن يكون الصراع في الشرق الأوسط على رأس جدول أعمال القمة، وعبر عن أمله في أن تُظهر مجموعة السبع موقفا موحدا.

وأولى النقاط هي عدم السماح لإيران بتطوير أو امتلاك أسلحة نووية، والثانية هي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تستهدف وجودها، والتي قال ميرتس إنها تتمثل في البرنامج النووي الإيراني. والنقطتان الثالثة والرابعة هما الحيلولة دون تصاعد الصراع وضرورة تهيئة المجال للسبل الدبلوماسية.

وذكر ميرتس للصحفيين دون الخوض في تفاصيل “أود أن أضيف أننا في ألمانيا نستعد أيضا في حال استهدفت إيران أهدافا إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا”.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا ستُناقش أيضا خلال قمة مجموعة السبع، وأنه يجب مواصلة الضغوط على روسيا لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأكد أن القادة الأوروبيين يرغبون في الاتفاق على عقوبات جديدة على موسكو بنهاية هذا الشهر لإجبارها على التفاوض.

وذكر أن القضايا الاقتصادية ستكون أيضا على جدول أعمال القمة، وأن جهودا ستبذل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية عقب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين في وقت سابق من هذا العام.