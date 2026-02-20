The Swiss voice in the world since 1935
ألمانيا قلقة بشأن احتجاز صحفي من دويتشه فيله في تركيا

برلين 20 فبراير شباط (رويترز) – عبر متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة عن قلق برلين البالغ إزاء احتجاز صحفي من شبكة دويتشه فيله في تركيا.

وقال إن الشبكة المدعومة من الدولة يجب أن تكون قادرة على العمل بحرية وتقديم تقارير بشكل مستقل في تركيا.

وأضاف “يجب أن يتمكن الصحفيون تحديدا من أداء عملهم بحرية ودون خوف من القمع”.

واعتقلت السلطات التركية في وقت سابق مراسلا للشبكة في أنقرة، واتهمته “بنشر معلومات مضللة” و”إهانة الرئيس”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

