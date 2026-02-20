ألمانيا قلقة بشأن احتجاز صحفي من دويتشه فيله في تركيا

برلين 20 فبراير شباط (رويترز) – عبر متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة عن قلق برلين البالغ إزاء احتجاز صحفي من شبكة دويتشه فيله في تركيا.

وقال إن الشبكة المدعومة من الدولة يجب أن تكون قادرة على العمل بحرية وتقديم تقارير بشكل مستقل في تركيا.

وأضاف “يجب أن يتمكن الصحفيون تحديدا من أداء عملهم بحرية ودون خوف من القمع”.

واعتقلت السلطات التركية في وقت سابق مراسلا للشبكة في أنقرة، واتهمته “بنشر معلومات مضللة” و”إهانة الرئيس”.

