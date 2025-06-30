ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تندد بـ”تهديدات” إيران بحق مدير وكالة الطاقة الذرية

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نددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك الاثنين بـ”تهديدات” طهران بحق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران وإعلان الأخيرة تعليق التعاون مع الوكالة.

واتهمت طهران غروسي بـ”خيانة التزاماته” لعدم إدانته الضربات الإسرائيلية والأميركية. وصوّت المشرّعون الإيرانيون الأسبوع الماضي على تعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث إن “فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة تدين التهديدات بحق… غروسي وتجدد دعمنا الكامل للوكالة”.

ودعوا “السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وتابع البيان “نحثّ إيران على الاستئناف الفوري للتعاون الكامل بما يتماشى مع التزاماتها الموجِبة قانونا، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر الجمعة أن “إصرار غروسي على زيارة المواقع التي تعرضت للقصف بحجة الضمانات لا معنى له، وربما ينطوي على نية خبيثة”.

وتعتبر طهران أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 12 حزيران/يونيو والذي اتهم إيران بتجاهل التزاماتها النووية، كان بمثابة “ذريعة” للحرب التي شنتها إسرائيل في 13 حزيران/يونيو.

كذلك، انتقدت الأرجنتين موطن غروسي، “التهديدات” الموجّهة إليه.

ولم يتم تحديد التهديدات التي كانوا يشيرون إليها، غير أنّ صحيفة “كيهان” الإيرانية المحافظة، قالت مؤخرا إنّ وثائق أظهرت أنّ غروسي كان “جاسوسا للكيان الصهيوني… ويجب إعدامه”.

ونفت إيران الأحد توجيه “أي تهديد” لغروسي. وقال سفيرها في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية “ليس هناك أي تهديد” للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران “في ظروف آمنة”.

دت/ناش/كام