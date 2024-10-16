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أمريكا: على إسرائيل أن تظهر أنها لا تطبق “سياسة التجويع” في غزة

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تراقب الوضع من أجل ضمان أن تظهر أفعال إسرائيل على الأرض أنها لا تطبق “سياسة تجويع” في شمال قطاع غزة.

وذكرت أمام المجلس المكون من 15 دولة عضوا أن مثل هذه السياسة ستكون “مروعة وغير مقبولة وستكون لها تبعات بموجب القانونين الدولي والأمريكي”.

وأضافت توماس جرينفيلد “تقول حكومة إسرائيل إن هذه ليست سياستها، وإن الأغذية والإمدادات الأساسية الأخرى لن يتم منعها، وسنراقب الوضع من أجل رؤية أن أفعال إسرائيل على الأرض تطابق هذا التصريح”.

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها يتعين عليها أن تتخذ خطوات في الشهر المقبل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإلا ستواجه قيودا محتملة على الدعم العسكري الأمريكي.

وقال داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن إسرائيل “تظل ملتزمة بالعمل مع شركائنا الدوليين على ضمان وصول المساعدات للمحتاجين إليها” في قطاع غزة.

وأضاف “المشكلة في غزة هي ليست نقص المساعدات. المشكلة هي حماس التي تخطف المساعدات وتسرقها وتخزنها وتبيعها لتغذية آلتها الإرهابية في وقت يعاني فيه المدنيون”.

ودأبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على نفي الاتهامات الإسرائيلية بسرقتها المساعدات، وتقول حماس إن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص المساعدات.

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