أمريكا: نعمل على إدخال المزيد من المساعدات لغزة دون أن تنهبها حماس

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في مؤتمر صحفي دوري إن الوزارة تعمل باستمرار على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة دون أن تتعرض للنهب من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واتهم بيجوت حركة حماس بتحويل المساعدات إلى سلاح من خلال النهب. وأضاف “لدينا نظام معمول به، نحاول إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة بطريقة لا تتعرض فيها للنهب من جانب حماس… هذا هو الواقع الذي ندفع من أجله.. محاولة إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى هناك”.