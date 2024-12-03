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أمريكا “غاضبة” من مقتل موظف إغاثة في غزة وتطالب إسرائيل بالتحقيق

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واشنطن (رويترز) – قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة حثت إسرائيل يوم الثلاثاء على التحقيق في مزاعم مقتل عمال إغاثة في غزة في ضربات جوية وعبرت عن غضبها من مقتل أحد موظفي منظمة “أنقذوا الأطفال” في الأيام القليلة الماضية.

وقال باتيل، ردا على سؤال عن مقتل أحمد فيصل القاضي (39 عاما) في ضربة جوية يوم السبت في خان يونس، إن واشنطن تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول الوفاة.

وقال باتيل “نحن غاضبون، ونريد مزيدا من المعلومات حول هذا الحادث”.

وأضاف “يتعين على الجيش الإسرائيلي تقديم معلومات إضافية عن هذه الحادثة… نحث إسرائيل على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مثل هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات المناسبة في نظامهم”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية