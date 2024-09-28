أمريكا تأمر بعض موظفي سفارتها في بيروت بمغادرة لبنان

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واشنطن (رويترز) – أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت أمرا لبعض الموظفين في سفارتها في بيروت وأفراد أسرهم بمغادرة لبنان وسط تفاقم التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله على يد إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “يُمنع موظفو السفارة الأمريكية في بيروت من السفر الشخصي دون إذن مسبق… قد تُفرض قيود سفر إضافية على الموظفين الأمريكيين تحت مسؤولية أمن رئيس البعثة، مع إشعار قبل فترة وجيزة أو بدون إشعار بسبب زيادة القضايا الأمنية أو التهديدات”.