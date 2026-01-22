أمريكا تطالب الدول بتسلم رعاياها من مراكز احتجاز عناصر الدولة الإسلامية بالعراق

reuters_tickers

3دقائق

واشنطن 22 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس إن واشنطن ترحب بمبادرة العراق بشأن احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في منشآت مؤمّنة داخل العراق وتحث الدول على تسلم رعاياها من هذه المراكز “للمثول أمام القضاء”.

وذكر روبيو في بيان “ترحب الولايات المتحدة بمبادرة الحكومة العراقية لاحتجاز إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية في مراكز احتجاز آمنة بالعراق، عقب الاضطرابات في شمال شرق سوريا في الآونة الأخيرة”.

وأضاف “سيظل الإرهابيون غير العراقيين في العراق بشكل مؤقت؛ وتحث الولايات المتحدة الدول على تحمل مسؤوليتها واستعادة مواطنيها المحتجزين في هذه المرافق إلى أوطانهم لمحاكمتهم”.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الخميس إنه سيبدأ إجراءات قانونية ضد معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي جرى نقلهم من سوريا، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الأمريكي نقل 150 من المشتبه في انتمائهم للتنظيم من سوريا إلى العراق.

وذكر الجيش الأمريكي أن عمليته ربما تسفر في نهاية المطاف عن نقل سبعة آلاف معتقل من سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إنها ستتولى مسؤولية إدارة مخيمات مترامية الأطراف في سوريا تؤوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، عقب الانهيار السريع للقوات التي يقودها الأكراد والتي كانت تحرس هذه المخيمات على مدى سنوات.

وبدأت السلطات في العراق في استقبال معتقلين نقلوا من سجون في سوريا بعد انسحاب الأكراد، ودعت الدول الأخرى إلى المساعدة في احتجازهم.

وقال روبيو اليوم “هذه العملية هي جزء جوهري من إطار عمل طويل الأمد لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من إعادة تنظيم صفوفه، بما يتماشى مع تقاسم الأعباء بشكل مناسب بين أعضاء التحالف”.

ويتم احتجاز أكثر من عشرة آلاف من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية وعشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بهم منذ سنوات فيما لا يقل عن عشرة سجون ومخيمات تحت حراسة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية سريعا خلال الأسبوع الجاري بعد اشتباكات مع قوات الحكومة السورية، مما أثار مخاوف حيال الأمن في السجون والأوضاع الإنسانية في المخيمات.

(إعداد معاذ عبدالعزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)