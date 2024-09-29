أمريكا تعزز قدراتها الجوية وجاهزية القوات للانتشار في الشرق الأوسط

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من فيل ستيوارت وإدريس علي

واشنطن (رويترز) – قال الجيش الأمريكي يوم الأحد إنه قرر تعزيز قدرات الدعم الجوي في الشرق الأوسط ووضع بعض قواته على أهبة الاستعداد للانتشار في المنطقة، فيما حذر إيران من توسيع نطاق الصراع.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من أن قتل إسرائيل للأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران حسن نصر الله قد يدفع طهران للثأر.

وقال الميجر باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون “الولايات المتحدة عازمة على منع إيران وشركائها ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع”.

كما حذر من أنه “إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها”.

ولم يذكر البنتاجون تفاصيل وافية حول حجم أو نطاق الانتشار الجوي الجديد، واكتفى بالقول “سنعزز قدرات الدعم الجوي الدفاعية لدينا خلال الأيام المقبلة”.

ووجهت إسرائيل المزيد من الضربات لأهداف في لبنان يوم الأحد مما زاد الضغوط على جماعة حزب الله التي قتل أمينها العام ومجموعة من كبار قادتها وسط حملة عسكرية متصاعدة.

وأصابت الضربات السريعة والمتتابعة حزب الله بالصدمة بعد مرور نحو عام على تبادله إطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود. وأسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل الكثير من قيادات الجماعة اللبنانية مما كشف عن ثغرات أمنية واسعة النطاق.

لكن هذه الحملة أثارت أيضا تساؤلات حول أهداف واشنطن المعلنة المتمثلة في احتواء الصراع وحماية الأفراد الأمريكيين في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي يوم الأحد إن الولايات المتحدة تراقب لترى ما سيفعله حزب الله فيما يخص ملء فراغ قيادته، “وهي مستمرة في الحديث مع الإسرائيليين حول الخطوات التالية الصحيحة”.

ولم تطالب وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن الأمريكيين بمغادرة لبنان لكن مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن البنتاجون سيرسل بضع عشرات من القوات الإضافية إلى قبرص لمساعدة الجيش على الاستعداد لاحتمالات منها إجلاء الأمريكيين من لبنان.

وقال البنتاجون إنه يجري تجهيز القوات الأمريكية للانتشار إذا لزم الأمر.

وقال رايدر في بيان “رفع (وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن) استعداد المزيد من القوات الأمريكية للانتشار مما يعزز استعدادنا للاستجابة لمختلف حالات الطوارئ”.