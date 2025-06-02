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أمريكا تعطي الضوء الأخضر لسوريا لضم مقاتلين متشددين سابقين إلى الجيش

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من تيمور الأزهري وسليمان الخالدي

دمشق/عمان (رويترز) – قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف المقاتلين المتشددين السابقين من المعارضة بالانضمام للجيش الوطني، شريطة أن يحدث ذلك بشفافية.

وذكر ثلاثة مسؤولين دفاعيين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الويغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة مشكلة حديثا، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضا.

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