أمريكا تعلن مطالبها من سوريا بالأمم المتحدة ودمشق تسعى لتخفيف العقوبات

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – حددت الولايات المتحدة علنا في الأمم المتحدة يوم الجمعة الخطوات التي تريد من سوريا أن تتخذها قبل أن تغير واشنطن موقفها تجاهها بينما دعا وزير الخارجية السوري إلى رفع العقوبات الصارمة عن بلاده.

وذكرت وكالة رويترز في مارس آذار أن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط تطالبها بتنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. وأعلنت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة هذه الشروط علنا.

وقالت إن الولايات المتحدة تريد من السلطات السورية نبذ الإرهاب وقمعه بشكل كامل، واعتماد سياسة عدم الاعتداء على الدول المجاورة، وإبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن أي أدوار رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، وتدمير أسلحة الدمار الشامل، والمساعدة في استعادة المواطنين الأمريكيين المختفين في سوريا، وضمان الأمن والحريات لجميع السوريين.

وأوضحت شيا لمجلس الأمن الذي يتألف من 15 عضوا “تواصل الولايات المتحدة مراقبة تصرفات السلطات المؤقتة، وستحدد إجراءاتها بناء على نمط سلوكها. يجب على القيادة الأساسية أن تتجاوز ماضيها”.

وأُطيح بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول في حملة خاطفة شنتها المعارضة المسلحة بعد حرب أهلية ضارية استمرت 14 عاما، وباتت هناك قيادة إسلامية جديدة في دمشق. ورُفع العلم السوري الجديد في الأمم المتحدة يوم الجمعة.