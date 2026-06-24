أمريكا تعيد فتح سفارتها في الكويت بعد أشهر من هجوم إيراني

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مدينة الكويت 24 يونيو حزيران (رويترز) – استأنفت السفارة الأمريكية في الكويت عملياتها اليوم الأربعاء خلال زيارة لوزير الخارجية ماركو روبيو، بعد أشهر من تعليق الخدمات في مارس آذار بسبب هجمات إيرانية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن السفارة الموجودة بمدينة الكويت ستستأنف خدماتها الطارئة على الفور للأمريكيين على أن يتم استئناف باقي الخدمات تدريجيا.

وأغلقت وزارة الخارجية الأمريكية سفارتيها في الكويت والسعودية في مارس آذار بعد أن أطلقت طائرات مسيرة إيرانية النار عليهما عقب ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.

حضر روبيو مراسم رفع العلم الأمريكي في السفارة اليوم الأربعاء خلال زيارته للكويت لإجراء محادثات مع الحلفاء حول إنهاء حرب إيران.

وذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب المراسم “العلم الأمريكي: رمز الوحدة والحرية، يرفرف الآن شامخا مرة أخرى فوق مدينة الكويت. الكويت شريك لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة”.

(تغطية صحفية جرام سلاتري من مدينة الكويت – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)