أمريكا تفرض عقوبات تستهدف جهود إيران لتصنيع الصواريخ الباليستية

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(رويترز) – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات يوم الأربعاء تستهدف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات للصواريخ الباليستية محليا.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف ستة أفراد و12 كيانا بسبب ما قالت إنه “مشاركتهم في جهود لمساعدة النظام الإيراني على التصنيع المحلي لمواد أساسية لازمة لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية”.

وقالت الوزارة إن المستهدَفين بالعقوبات، والموجودين في إيران والصين، يدعمون هيئات فرعية مختلفة تابعة للحرس الثوري الإيراني تشرف على جهود تطوير مواد ألياف الكربون اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وهذه العقوبات هي الحلقة الأحدث منذ أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حملة “أقصى الضغوط” على إيران في فبراير شباط.

وتواصل إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت إيران يوم الثلاثاء إن جولة المحادثات الأحدث مع الولايات المتحدة كانت مثمرة، إلا أن فرض واشنطن عقوبات إضافية لا يتناسب مع المفاوضات.

وفرضت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء عقوبات على أكثر من 20 شركة ضمن شبكة قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.