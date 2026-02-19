أمريكا تفرض عقوبات على قادة بقوات الدعم السريع السودانية

19 فبراير شباط (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على ثلاثة من قادة قوات الدعم السريع في السودان على خلفية دورهم في حصار الفاشر لمدة 18 شهرا والاستيلاء عليها، متهمة القوات شبه العسكرية بارتكاب عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إعلان العقوبات قوات الدعم السريع بارتكاب “حملة مروعة من القتل على أسس عرقية والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي” خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها.

سقطت الفاشر التابعة لدارفور في أيدي قوات الدعم السريع في أكتوبر تشرين الأول 2025 بعد حصار طويل أدى إلى عمليات قتل جماعي.

وقالت وزارة الخزانة إن مقاتلي قوات الدعم السريع، بمجرد الاستيلاء على الفاشر في أكتوبر تشرين الأول كثفوا عمليات القتل الممنهجة والواسعة النطاق والاعتقالات والعنف الجنسي، ولم يتركوا أيا من الناجين سالما، بما في ذلك المدنيون. واتهمت وزارة الخزانة قوات الدعم بتبني حملة ممنهجة لتدمير أدلة القتل الجماعي عن طريق دفن وحرق والتخلص من عشرات الآلاف من الجثث.

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من الفاشر منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة عقب حصار دام 18 شهرا ألقى بالمدينة في براثن المجاعة.

وأفاد ناجون بوقوع عمليات قتل جماعي بدوافع عرقية واعتقالات واسعة النطاق خلال عملية السيطرة على المدينة وبعدها. ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين بالفاشر والمناطق المحيطة بها.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في البيان “تدعو الولايات المتحدة قوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية على الفور. لن نتسامح مع حملة الإرهاب والقتل العشوائي المستمرة في السودان”.

ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم وزارة الخزانة اليوم الخميس، عميد في قوات الدعم السريع قالت الوزارة إنه صور نفسه وهو يقتل مدنيين عزل، بالإضافة إلى لواء وقائد ميداني في قوات الدعم السريع.

