أمريكا تفرض عقوبات على 9 أفراد موالين لحزب الله في لبنان

واشنطن 21 مايو أيار (رويترز) – أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على تسعة أشخاص، من بينهم السفير الإيراني لدى لبنان، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن هؤلاء الأشخاص متغلغلين في البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية وعملوا من خلال هذه الهيئات للحفاظ على نفوذ جماعة حزب الله داخل المؤسسات الحكومية اللبنانية الرئيسية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان “حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل”. وتصنف الولايات المتحدة ودول خليجية، منها السعودية، حزب الله “جماعة إرهابية”. وأسس الحرس الثوري الإيراني الجماعة عام 1982.

وتحمل الولايات المتحدة الجماعة مسؤولية تفجيرات انتحارية وقعت في عام 1983 وأودت بحياة 241 من جنود الجيش الأمريكي ودمرت مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت إلى جانب ثكنة عسكرية فرنسية، مما أسفر عن مقتل 58 من المظليين الفرنسيين. وتحمل الولايات المتحدة الجماعة أيضا مسؤولية تنفيذ هجوم انتحاري استهدف السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )