أمريكا تقول لإسرائيل: وضع المساعدات في غزة لم يتحسن كثيرا مع قرب انقضاء مهلة

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من حميرة باموق وسايمون لويس

واشنطن (رويترز) – قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن إسرائيل اتخذت بعض التدابير لزيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لكنها لم تغير الوضع الإنساني بشكل كبير في القطاع حتى الآن، وذلك مع اقتراب نهاية مهلة حددتها الولايات المتحدة لتحسين الأوضاع.

وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل في رسالة مؤرخة في 13 أكتوبر تشرين الأول بأن أمامها 30 يوما لاتخاذ خطوات محددة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الذي تدكه إسرائيل في عمليات برية وجوية مستمرة منذ أكثر من عام. وتقول إسرائيل إن هدف العمليات هو القضاء على مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويقول موظفو المساعدات ومسؤولون من الأمم المتحدة إن الأوضاع الإنسانية آخذة في التدهور في غزة.

وقال ميلر “حتى اليوم، لم يتغير الوضع بشكل كبير. شهدنا زيادة ببعض المقاييس. شهدنا زيادة في فتح المعابر. لكن إذا اطلعتم على التوصيات المنصوص عليها في الرسالة، فإنها لم يتم تلبيتها”.

وأضاف ميلر أن النتائج حتى الآن “ليست جيدة بما يكفي”، لكنه شدد على أن مهلة الثلاثين يوما لم تنقض.

وأحجم عن الإفصاح عن العواقب التي ستواجهها إسرائيل إذا لم تنفذ التوصيات.

وقال “ما يمكنني أن أقوله لكم هو أن ما سنفعله هو الالتزام بالقانون”.

وضغطت واشنطن مرارا على إسرائيل لتحسين الظروف الإنسانية في غزة منذ بدء حربها مع حماس في أعقاب هجوم الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. والولايات المتحدة هي مورد الأسلحة الرئيسي لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في رسالة في 13 أكتوبر تشرين الأول إن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المتعلقة بإدخال المساعدات قد يؤثر على سياسة الولايات المتحدة وقد يكون له تبعات قانونية.

واستشهد الوزيران بالمادة 620-آي من قانون المساعدات الخارجية والتي تحظر إرسال مساعدات عسكرية للدول التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وأعلنت إسرائيل يوم الاثنين إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرة إلى اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة على صلة بحركة حماس.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إن إسرائيل قلصت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة ليبلغ متوسط عددها 30 شاحنة يوميا، وهو أدنى مستوى منذ فترة طويلة.

ونفى متحدث باسم حكومة إسرائيل وضع حدود للمساعدات التي تدخل غزة، قائلا إن 47 شاحنة مساعدات دخلت إلى شمال القطاع يوم الأحد فقط.

وأظهرت إحصاءات إسرائيلية اطلعت عليها رويترز الأسبوع الماضي أن شحنات المساعدات التي سمح بدخولها إلى غزة في أكتوبر تشرين الأول ظلت عند أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.