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أمريكا توجه بمغادرة عائلات موظفي الحكومة والموظفين غير الضروريين من لبنان

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من مايا الجبيلي وكانيشكا سينغ

بيروت/واشنطن (رويترز) – أظهر إشعار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وأرسل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الأمريكيين في لبنان يوم الأحد أن الوزارة أصدرت أمرا بمغادرة أفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية إلى جانب الموظفين غير الضروريين من لبنان، مشيرة إلى الوضع الأمني ​​المضطرب في المنطقة.

ويترقب العالم يوم الأحد رد إيران بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة “محت” المواقع النووية الأكثر حساسية في طهران، منضما بذلك إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي ضد الجمهورية الإسلامية منذ ثورتها عام 1979.

وكانت الولايات المتحدة أمرت العام الماضي بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين خلال حرب إسرائيل على لبنان التي وجهت ضربات موجعة لجماعة حزب الله اللبنانية، ولكن هذا الأمر ألغي لاحقا.

وجاء في الإشعار “أمرت وزارة الخارجية الأمريكية في 22 يونيو 2025 أفراد عائلات (موظفي الحكومة الأمريكية) والموظفين غير الأساسيين بمغادرة لبنان نظرا للوضع الأمني ​​المتقلب وغير المتوقع في المنطقة”.

وبدأت الحرب في 13 يونيو حزيران بهجمات إسرائيلية على إيران، وأثارت المزيد من المخاوف في منطقة كانت بالفعل في حالة تأهب منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من “المستوى الرابع: (وهو) عدم السفر” إلى لبنان.

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