أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات وترامب يقول وقف إطلاق النار لا يزال قائما

إسلام اباد/واشنطن/دبي 7 مايو أيار (رويترز) – تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات يوم الخميس في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، وقالت إيران لاحقا إن الوضع عاد لطبيعته بينما أكد الأمريكيون أنهم لا يرغبون في التصعيد.

وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة استهدفت سفينتين بمضيق هرمز ونفذت ضربات على الأراضي الإيرانية. وفي المقابل، قال الجيش الأمريكي إنه رد على هجمات إيرانية.

وصرح ترامب لمراسلة لقناة إيه.بي.سي بأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما وحاول التقليل من شأن تبادل إطلاق النار. ونقلت المراسلة عنه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي القول “إنها مجرد مناوشات خفيفة”. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية بعد الضربات أن الوضع عاد إلى طبيعته.

يأتي تجدد الأعمال القتالية في وقت تنتظر فيه واشنطن رد إيران على مقترح أمريكي لوقف القتال لكنه سيترك القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل في الوقت الراهن.

وتبادل الطرفان إطلاق النار بشكل متقطع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في السابع من أبريل نيسان.

واتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وبشن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم في مضيق هرمز وكذلك بندر خمير وسيريك. وأعلن الجيش الإيراني أنه رد بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جابهار.

وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إن الضربات تسببت في “أضرار جسيمة” لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت إصابة أي من قطعها.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة في الهجوم الذي استهدف ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية. وقالت الولايات المتحدة إنها استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع أخرى ردا على ذلك.

وأضافت في بيان “لا تسعى القيادة المركزية الأمريكية إلى التصعيد، لكنها ستظل متمركزة وجاهزة لحماية القوات الأمريكية”.

وأفادت قناة برس تي.في الإيرانية لاحقا بأنه بعد عدة ساعات من إطلاق النار “عاد الوضع إلى طبيعته في الجزر الإيرانية والمدن الساحلية على مضيق هرمز”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها الجانبان الهجمات منذ بدء وقف إطلاق النار. وأعلن الجيش الأمريكي يوم الاثنين أنه دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة إيرانية، بينما كانت طهران تحاول إحباط مسعى من البحرية الأمريكية لاستعادة الملاحة عبر مضيق هرمز.

* وقف إطلاق النار تحت ضغط

وقبل هذه المناوشات، طرحت الولايات المتحدة مقترحا لإنهاء الصراع رسميا إلا أن هذا المقترح لا يتناول المطالب الأمريكية الأساسية المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وقالت طهران إنها لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن الخطة المطروحة.

وفي سياق منفصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات يوم الخميس على نائب وزير النفط العراقي وثلاثة من قادة الفصائل المسلحة وأرجعت هذا إلى دعمهم لإيران.

وقالت إسرائيل، التي تقاتل أيضا جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان، يوم الخميس إنها قتلت قياديا في حزب الله في غارة جوية على بيروت، في أول هجوم إسرائيلي على العاصمة اللبنانية منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار هناك الشهر الماضي.

وأشعلت جماعة حزب الله شرارة الصراع الأحدث مع إسرائيل بإطلاقها النار دعما لإيران في الثاني من مارس آذار. ويعد وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان مطلبا إيرانيا رئيسيا في المفاوضات مع واشنطن.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )