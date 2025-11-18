The Swiss voice in the world since 1935
أمريكا والترويكا تطرحان قرارا يطالب إيران بالتعاون السريع مع وكالة الطاقة الذرية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فيينا (رويترز) – قدمت القوى الأوروبية الثلاث الكبرى المعروفة باسم الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مسودة قرار إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، هذا الأسبوع لمطالبة إيران بتقديم إجابات والسماح بالوصول إلى مواقعها النووية التي تعرضت للقصف ومخزونها من اليورانيوم المخصب.

وورد في مسودة القرار الذي قدم يوم الثلاثاء ورجح دبلوماسيون إقراره “يتعين على إيران… أن تزود الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) دون تأخير بمعلومات دقيقة عن حصر المواد والمنشآت النووية الخاضعة للحماية في إيران وأن تمنح الوكالة كل ما تحتاجه من إمكانية الوصول للتحقق من هذه المعلومات”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

