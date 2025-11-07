أمريكا وبريطانيا ترفعان العقوبات عن الشرع

reuters_tickers

4دقائق

من سام تاباهريتي ودافني ساليداكيس

لندن (رويترز) – رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الجمعة بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ القرار نفسه.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في إشعارين على الموقع الإلكتروني للحكومتين رفع العقوبات أيضا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وكانت الولايات المتحدة تضعهما على قائمة الإرهابيين العالميين بشكل خاص.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل.

ورفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سوريا في أبريل نيسان، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو أيار، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية “نظل ملتزمين بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين”.

وتطالب واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. أعلن ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

* اجتماع في البيت الأبيض

من المقرر أن يلتقي ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين.

ويحاول ترامب توطيد العلاقات مع الشرع. في يونيو حزيران، ألغى معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، كما التقى ترامب بالزعيم السوري خلال زيارته للسعودية في مايو أيار الماضي.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، أجرى الشرع سلسلة من الزيارات الخارجية في إطار سعي حكومته الانتقالية إلى إعادة بناء علاقات سوريا مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق في عهد الأسد.

صار الشرع، المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، رئيسا لسوريا في يناير كانون الثاني بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ببشار الأسد في هجوم مباغت.

وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا في 2014 عقوبات على الشرع الذي كان زعيم هيئة تحرير الشام وانتمى في السابق لتنظيم القاعدة، وشملت العقوبات حظر الدخول وتجميد الأصول وحظرا على بيع الأسلحة. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في 2013.

ورفع مجلس الأمن تلك العقوبات يوم الخميس، مشيرا إلى عدم وجود علاقات نشطة حاليا بين هيئة تحرير الشام والقاعدة.

ولم ترد الحكومة السورية بعد على طلب للتعليق.

(تغطية صحفية سارة يونج وأليساندرو بارودي من باريس ومايا الجبيلي من بيروت – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)