أميركي يطالب بـ50 مليون دولار تعويضا عن اعتقاله بعنف من عناصر الهجرة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال رجل أميركي كبير في السن سقط أرضا أثناء مداهمة عناصر الهجرة لمغسل السيارات الذي يملكه في لوس أنجليس، الخميس إنه سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بتعويضات عن أضرار بقيمة 50 مليون دولار. 

يُظهر مقطع فيديو من كاميرات مراقبة رافع شوهيد (79 عاما) وهو يتعرض لمعاملة عنيفة من عناصر ملثمين ومدججين بالسلاح قبل أن يقتادوه. ويقول إنه احتُجز لنحو 12 ساعة دون رعاية طبية. 

وقال شوهيد للصحافيين “الطريقة التي عاملوني بها ومهاجمتهم لي. كنت أتوسل إليهم +لدي مشكلة في القلب+”.

وأوضح أنه خرج للتحدث مع الرجال لمعرفة ما يحدث. 

وقال شوهيد الذي انتقل إلى الولايات المتحدة من إيران في ثمانينات القرن الماضي “لم يخبروني بشيء. كل ما قالوه +لا تعبث مع إدارة الهجرة والجمارك+”.

وجاءت مداهمة مغسل السيارات ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين، في إطار سعيه للوفاء بوعده الانتخابي بترحيل ملايين الأشخاص. 

ويُظهر مقطع فيديو ثلاثة رجال ملثمين يُثبّتون شوهيد على الأرض فيما يضع أحدهم على ما يبدو ركبته على رقبته.

وقال محامو شوهيد إن توسلات موكلهم، بما في ذلك قوله للعناصر إنه خضع مؤخرا لجراحة في القلب، تم تجاهلها. 

ويقول الادعاء: “احتُجز قرابة 12 ساعة دون رعاية طبية. وحتى بعد أن أقرّ المحققون بعلمهم بأنه مواطن أمريكي، ظلّ رهن الاحتجاز”.

وأُفرج عن شوهيد، وهو من ناخبي ترامب، دون توجيه أي تهمة إليه.

وقال محاموه إنه عولج لاحقا في المستشفى من كسور في الأضلاع وإصابات خطيرة في المرفق ورضوض في الرأس. 

رفو-هغ/غد/لين

