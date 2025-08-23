The Swiss voice in the world since 1935
أمينة إردوغان تدعو ميلانيا ترامب لتوجيه رسالة بشأن أطفال غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان السبت نظيرتها الأميركية ميلانيا ترامب إلى توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن الأطفال الفلسطينيين في غزة، كما فعلت مع الأطفال الأوكرانيين.

عند استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الأسبوع الماضي، سلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفه “رسالة سلام” لأوكرانيا كتبتها زوجته.

وفي رسالة وجهتها إلى ميلانيا ترامب ونشرتها الرئاسة التركية، دعت أمينة أردوغان إلى إظهار نفس “الحساسية” تجاه سكان غزة الذي يعيشون الحرب وفي ظل حصار شدّده الجيش الإسرائيلي بعد هجمات حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

وكتبت عقيلة الرئيس التركي “أنا واثقة من أن الحساسية التي أظهرتموها تجاه 648 طفلا أوكرانيا قضوا في الحرب يمكن أن تمتد إلى غزة حيث قضى 62 ألف مدني، بينهم 18 ألف طفل، خلال أقل من عامين”.

واقترحت عليها أن “توجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو تدعوه فيها إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة”.

وأضافت “إن نداءكم من أجل غزة سيعكس مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”.

وتابعت سيدة تركيا الأولى “كأم وامرأة وإنسان، أشاطركم بصدق المشاعر التي عبرتم عنها في رسالتكم، وآمل أن تمنحوا الأمل نفسه لأطفال غزة الذين يتوقون أيضا إلى السلام والسكينة”.

وأعلنت الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة الجمعة، وهو ما وصفه نتانياهو بأنه “كذب صريح”.

اش/ح س/كام

