أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة

زارت نجمة هوليوود أنجيلينا جولي الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة الجمعة حيث تحدّثت إلى أعضاء في الهلال الأحمر وسائقي شاحنات ينقلون المساعدات الإنسانية، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقالت الممثلة والمبعوثة الخاصة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وصلت برفقة وفد أميركي إنها “تشرفت” بلقاء متطوعي المنظمات غير الحكومية المتمركزين قرب المعبر.

وتحدثت جولي مع سائقي شاحنات المساعدات الانسانية كذلك. وقال لها أحد متطوعي الهلال الأحمر إن “مئات الشاحنات تنتظر” لدخول القطاع.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن جولي قامت بالزيارة للاطلاع على أوضاع الجرحى الفلسطينيين الذين نُقلوا إلى مصر وعمليات إيصال المساعدات إلى القطاع المدمّر والُمحاصر.

ولم يصدر عن جولي أو السلطات أي بيان رسمي بشأن الزيارة حتى الآن.

ولم تُصرّح إسرائيل بإعادة فتح المعبر كما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 10 تشرين الأول/أكتوبر بوساطة أميركية مصرية قطرية.

وفي بيان مشترك صدر الجمعة عبرت مصر وست دول مسلمة عن قلقها “إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة وغير المستقرة”.

وطالبت هذه الدول إسرائيل “بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية … في غزة”.

كما دعت إلى “إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكامل ودون عوائق أو تدخّل من أيّ طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها”.

وبعد إعلان إسرائيل في أوائل كانون الأول/ديسمبر نيتها فتح المعبر في اتجاه واحد للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، سارعت القاهرة إلى نفي موافقتها على هذا الإجراء مشددة على ضرورة فتح المعبر في الاتجاهين.

