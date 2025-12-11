أوبك تُبقي توقعاتها بارتفاع الطلب على النفط في 2025-2026

أبقت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) الخميس توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026، مرجّحة حصول تهدئة في التوترات التجارية العالمية.

وبحسب التقرير الشهري الأخير للمنظمة، يفترض أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا في 2025 وبواقع 1,4 مليون برميل يوميا في 2026، وهي توقعات “بلا تغيير” مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر، في ضوء مراجعة أوبك الشهرية لمسار الاقتصاد العالمي.

ويرجع الجزء الأكبر من الزيادة إلى دول خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي ستساهم بـ1,2 مليون برميل يوميا في هذا الارتفاع، مع بروز الصين والهند كمحرّكين رئيسيين، وفق المنظمة.

وتتوقع أوبك نموا اقتصاديا عالميا بواقع 3,1% في عامي 2025 و2026.

وجاء في التقرير “من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد العالمي على نمو مستقر حتى نهاية 2025 وفي 2026، مدعوما بزخم جيد للاستهلاك، وبآثار محدودة للتوترات التجارية، وبإعادة توجيه ناجحة للتدفقات التجارية، وبسياسات مالية ونقدية داعمة في الاقتصادات الكبرى”.

وبناء على ذلك، يُتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 105,1 ملايين برميل يوميا في 2025 و106,5 ملايين برميل يوميا في 2026.

وتتباين هذه التوقعات مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، التي رجّحت في تقريرها الشهري الصادر في وقت سابق ارتفاعا في الاستهلاك النفطي بمقدار 830 ألف برميل يوميا في 2025 و860 ألفا في 2026، وهي توقعات جرى تعديلها صعودا مقارنة بالشهر الماضي.

وقد رفعت دول أوبك، بقيادة السعودية، إنتاجها تدريجا منذ نيسان/أبريل، ما ساهم في زيادة العرض في السوق ودفع الأسعار إلى التراجع خلال الأشهر الأخيرة.

ورغم ذلك، أكدت المنظمة في اجتماعها الأخير أنها ستعلّق زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من 2026.

وفي الربع الثالث من 2025، كانت أوبك لا تزال تتوقع فائضا قدره 500 ألف برميل في السوق النفطية العالمية.

