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أوبن إيه آي: جمعنا 40 مليار دولار وقيمة الشركة 300 مليار دولار

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أعلنت “أوبن إيه آي” الإثنين أنّها جمعت 40 مليار دولار خلال جولة تمويلية جديدة تمّ خلالها تقييم سعر الشركة المالكة لتطبيق “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي بـ300 مليار دولار.

وقالت الشركة ومقرّها سان فرانسيسكو في بيان على موقعها الإلكتروني إنّ هذا التمويل يأتي بالشراكة مع عملاق الاستثمار الياباني “سوفت بنك” وسوف “يمكنّنا من دفع آفاق أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى حدود أبعد”.

وفي منتصف شباط/فبراير الماضي رفض مجلس إدارة “أوبن إيه آي” بالإجماع عرضا قدّمه إيلون ماسك لشراء الشركة لقاء 97,4 مليار دولار.

جس/بم

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