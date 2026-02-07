أوتوموتيف سيلز تلغي مصنعين لبطاريات السيارات في إيطاليا وألمانيا

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة “أوتوموتيف سيلز” الأوروبية لتصنيع بطاريات السيارات، إلغاء خططها لبناء مصنعين ضخمين في إيطاليا وألمانيا، وفقا لما ذكره اتحاد عمال المعادن الإيطالي السبت.

وأوضحت أوتوموتيف سيلز المدعومة من شركة “ستيلانتيس” المصنعة لسيارات الجيب، إنها تدرس وقف المشاريع التي تم تعليقها منذ عام 2024 بسبب تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية.

وقال اتحاد عمال المعادن الإيطالي في بيان إن “إدارة اوتوموتيف سيلز أكدت لنا هذا الصباح ما كنا نخشاه منذ مدة طويلة: إلغاء مشروعها لبناء مصنع ضخم في تيرمولي بشكل نهائي، وكذلك الحال في ألمانيا”.

وكان الموقعان الجديدان لاوتوموتيف سيلز من بين عشرات مشاريع البطاريات في أوروبا في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على المنتجين الصينيين الذين يهيمنون على السوق، إلا أنها توقفت موقتا بانتظار أن تدرس الشركة التحول إلى تقنية بطاريات أقل تكلفة.

وأعلنت اوتوموتيف سيلز في بيان السبت أن “من الواضح أن الشروط اللازمة لاستئناف المشاريع في ألمانيا وإيطاليا لم تُستوفَ بعد”.

وأضافت الشركة أنها تُجري محادثات مع النقابات العمالية حول “آليات الإغلاق المحتمل لمشاريع مصانع غيغافاكتوري في كايزرسلاوترن وتيرمولي”.

واوتومتيف سيلز شراكة بين شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجي وشركة مرسيدس-بنز الألمانية وشركة ستيلانتيس الأميركية الأوروبية لصناعة السيارات، والتي تُنتج مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك بيجو وفيات وكرايزلر.

وتخوفت ستيلانتيس الجمعة من أنها ستتكبد خسائر بقيمة 22 مليار يورو نتيجة تباطؤ الإقبال على السيارات الكهربائية عما كانت تتوقعه.

ويأتي الإقرار بـ”المبالغة الكبيرة” في تقدير الطلب على السيارات الكهربائية في وقت خففت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا من معايير الانبعاثات الصارمة بعد سنوات من المطالبة بسيارات أكثر مراعاة للبيئة.

في أيلول/سبتمبر 2024 أعلنت إيطاليا أنها ستسحب حوالي 250 مليون يورو (295 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي التي كانت مخصصة في البداية للمصنع الضخم وسط غموض بشأن الجدول الزمني للمشروع.

ادي/غد/ص ك