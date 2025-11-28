أوربان يتحدى الاتحاد الأوروبي ويتعهد مواصلة استيراد المحروقات الروسية

تعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، مواصلة استيراد المحروقات الروسية التي لا تزال بلاده تعتمد عليها، متحديا الاتحاد الأوروبي مجددا في هذه القضية.

وقال أوربان في تصريحات نقلت تلفزيونيا “أريد أن أؤكد أن إمدادات الطاقة من روسيا تشكل حاليا أساس إمدادات الطاقة في المجر، وستظل كذلك مستقبلا”.

ويقيم الزعيم المجري علاقات جيدة مع الرئيسين الأميركي والروسي، ولم يسع إلى تويع واردات بلاده على صعيد الطاقة منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، على عكس العديد من جيرانه الأوروبيين.

وأضاف أوربان “لم نتخل عن التعاون في أي مجال، رغم كل الضغوط الخارجية”.

من جانبه، قال الرئيس الروسي إنه “سعيد للغاية” باستمرار العلاقات بين البلدين التي قال إنها مبنية على “البراغماتية”.

ومن المؤكد أن هذا الاجتماع سيثير غضب بروكسل التي تحاول إنهاء الاعتماد الأوروبي على المحروقات الروسية، وتواصل تبني العقوبات للضغط على موسكو لإنهاء النزاع الأكثر تدميرا ودموية في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان فيكتور أوربان أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه طعن أمام محكمة العدل الأوروبية في قرار غالبية الدول الأعضاء الموافقة في تشرين الأول/أكتوبر على مبدأ حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية عام 2027.

ورحب بوتين بالحفاظ على العلاقات بين موسكو وبودابست “رغم كل الصعوبات التي نواجهها اليوم”، وكذلك بالموقف “المتوازن” للزعيم المجري بشأن “القضية الأوكرانية”.

رفض أوربان إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وعارض، داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات أشد ضد روسيا.

– “خسائر اقتصادية كبيرة” –

قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي ليس من المؤكد أن يفوز فيها، أعلن أوربان على فيسبوك قبل الاجتماع أنه يريد تأمين إمدادات طاقة “بسعر معقول”، متفاخرا بتراجع أسعار المحروقات في بلاده بفضل واردات الغاز والنفط الروسيين.

وأشار إلى زيارته للولايات المتحدة في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، حيث حصل من الرئيس دونالد ترامب على إعفاء من العقوبات الأميركية المتعلقة بالنفط الروسي لمدة عام.

وقال قبل أن يتوجه إلى الكرملين “لقد نجحنا، وهو أمر ممتاز”، مضيفا “الآن كل ما نحتاج اليه هو الغاز والنفط اللذان يمكننا شراؤهما من الروس”.

وأضاف في تصريحات أدلى بها من الكرملين “نأمل بصدق أن تؤدي مقترحات السلام المطروحة على الطاولة إلى وقف إطلاق النار والسلام”، في إشارة إلى الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتم تعديلها لاحقا بالتشاور مع أوكرانيا ودول أوروبية.

وأكد فيكتور أوربان أن المجر “تعاني خسائر اقتصادية كبيرة” بسبب الحرب، مجددا عرضه أن تكون المجر “مكانا لمفاوضات السلام”.

يأتي ذلك غداة تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن النزاع لن ينتهي إلا إذا وافقت أوكرانيا على التخلي عن أراض أعلنت موسكو ضمها، وإلا فإن الجيش الروسي سيستكمل السيطرة عليها “بالقوة”.

ولم تكن زيارة أوربان للكرملين، في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدا تأمين مكان على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، مفاجئة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وعلّق ميرتس الجمعة قائلا “هذا ليس جديدا. لديه أفكاره الخاصة لإنهاء هذه الحرب، والتي لم تتحقق حتى الآن”.

وكان من المنتظر عقد اجتماع بين ترامب وبوتين في بودابست في تشرين الأول/أكتوبر، لكن تم التراجع عنه في نهاية المطاف.

