أوربان يدعو نتنياهو لزيارة المجر وسط انقسام أوروبي بشأن مذكرة اعتقاله

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من كريستينا تان وفريديريكه هاينه

بودابست (رويترز) – دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بلده، لكن عددا من الدول الأوروبية الأخرى قالت إن نتنياهو سيعتقل إذا دخل أراضيها، وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت والقائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

وكل دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذ قرارتها.

وتسلط ردود الفعل المتباينة في أوروبا الضوء على التحدي الدبلوماسي والسياسي الكبير الذي يفرضه قرار المحكمة الجنائية الدولية، والذي لاقى تنديدا سريعا من القادة الإسرائيليين والبيت الأبيض.

وكتب محللو يورو إنتليجنس في مذكرة “بالنسبة لنا نحن الأوروبيين، تكشف هذه المذكرة عن معضلة حقيقية بين القانون الدولي، وهو قانوننا، وسياساتنا الخارجية وخاصة بالنسبة للدول الأعضاء التي تدعم إسرائيل دون شروط”.

وأكد أوربان لنتنياهو أنه لن يواجه أي مخاطر إذا زار المجر، ووصف أوامر الاعتقال بأنها “قرار وقح وخبيث وغير مقبول على الإطلاق”. ولدى أوربان، الذي غالبا ما يكون على خلاف مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، علاقات سياسية وثيقة مع نتنياهو.

وأضاف “سأدعو اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو لزيارة المجر، وسأضمن له في تلك الدعوة أنه إذا جاء فإن حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في المجر ولن ننفذ ما جاء به”.

ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطية خاصة بها لتنفيذ الاعتقالات، وليس أمامها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار الدول على التحرك إذا كانت لا تريد ذلك.

وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وأيرلندا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بتعهداتها للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس للإذاعة الرسمية الأيرلندية إن نتنياهو سيعتقل إذا زار أيرلندا. وأضاف هاريس “أجل بالتأكيد. ندعم المحاكم الدولية وننفذ قراراتها”.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن قبرص، التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، تعتبر أوامر الاعتقال ملزمة من حيث المبدأ.