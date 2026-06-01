أوكرانيا تعلن مقتل شخص وإصابة نحو 20 بضربات مسيّرات روسية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت سلطات كييف الاثنين أن ضربات روسية بواسطة طائرات مسيّرة أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو 20 في مدن أوكرانية متفرقة، فيما كثّف البلدان المتحاربان ضرباتهما البعيدة المدى مع تعثّر محادثات السلام بينهما.

وأوضحت السلطات أن شخصا واحدا قُتل في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وأصيب ثمانية في مدينة تشيرنيهيف الشمالية، حيث انقطع التيار الكهربائي عن نحو عشرة آلاف شخص.

ونشرت أجهزة الطوارئ لقطات مصورة من تشيرنيهيف تظهر فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق كبير اندلع في منتصف الليل عقب الضربات.

 وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن القوات الروسية أطلقت في هذه الموجة 265 طائرة مسيّرة قتالية، أسقطت منها الدفاعات الجوية 228.

وأصيب سبعة أشخاص في ضربات روسية على مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود، وأربعة آخرون في مدينة خاركيف وسط أوكرانيا، وواحد في مدينة زابوريجيا جنوبا، واثنان آخران على الاقل في خيرسون.

وتشن موسكو ضربات ليلية شبه يومية على أوكرانيا التي كثّفت في الأشهر الأخيرة ضرباتها الانتقامية، مستهدفة بشكل رئيسي البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وأصبح الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022، أكثر الحروب حصدا لأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ أدى إلى مقتل مئات الآلاف وتهجير الملايين.

بور-جبر/ب ح/خلص

