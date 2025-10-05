أول ظهور متلفز لخليل الحيّة منذ الضربة الإسرائيلية في الدوحة

خرج رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحيّة عن صمته في تسجيل مصوّر تم بثه في قطر خلال الليل، ليكون أول ظهور متلفز له منذ استهدفته إسرائيل وغيره من قيادات الحركة في الدوحة الشهر الماضي.

ويُعتقد أن كبار قادة حماس نجوا من الضربة التي أودت بستة أشخاص وقوبلت بموجة انتقادات بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأفاد الحيّة بأنه لا يرى فرقا بين أولئك الذين قتلوا في الهجوم على الدوحة، بمن فيهم نجله، وعشرات الآلاف الذين قضوا على مدى نحو عامين منذ اندلاع حرب غزة.

وقال في مقطع الفيديو الذي بثّه “التلفزيون العربي” في قطر “نتمنّى أن تكون دماؤهم طريقا للنصر وطريقا للقدس وطريقا لخزي الاحتلال وطريقا لعزة الأمة ونصرها”.

وجاء بث المقطع المصوّر بالتزامن مع توجّه المفاوضين إلى القاهرة الأحد لبحث مسألة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة والفلسطينيين المعتقلين لدى الدولة العبرية في سياق خطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

ويأتي التحرّك الدبلوماسي بعد رد حماس الإيجابي على خطة ترامب للإفراج عن الرهائن مقابل مئات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن طرفي النزاع سيعقدان محادثات غير مباشرة الأحد والاثنين قبيل حلول الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل الحرب.

ولم يأت الحيّة على ذكر المحادثات أو اتفاق وقف إطلاق النار في الجزء من التسجيل الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وركّز بدلا من ذلك على معاناة أهالي غزة على مدى نحو عامين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وقادت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة جهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إذ عقدت عدة جولات محادثات في الدوحة والقاهرة.

