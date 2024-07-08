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إبحار سفينة مساعدات إماراتية بحمولة 5340 طناً لدعم سكان قطاع غزة

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أبحرت سفينة المساعدات الإماراتية الرابعة وعلى متنها 5340 طنًا من المواد الإنسانية، متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة، تحمل “4750 طنًا من المواد الغذائية، و590 طنا من المواد الإيوائية”.

وأضافت أن “ساهم في تأمين حمولة السفينة، كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتم ذلك بواسطة 313 شاحنة أفرغت حمولاتها على السفينة”.

وتسببت الحرب الدائرة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تبدي الأمم المتحدة قلقها من خطر المجاعة.

وقدّمت الإمارات آلاف طن من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو والبحر، كما أنشأت مستشفيين، أحدهما ميداني في جنوب قطاع غزة، وآخر عائم في ميناء العريش، و6 محطات تحلية تضخّ المياه إلى داخل القطاع.

أم/نور

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