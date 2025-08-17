إجلاء 250 شخصا من غليبولي التركية بسبب حرائق الغابات

أجلت السلطات التركية، فجر الأحد، 250 من سكان شبه جزيرة غليبولي المطلة على مضيق الدردنيل بغرب تركيا فيما تستمر محاولات إخماد حرائق الغابات، وفقا لمصدر مسؤول.

واندلعت النيران في محافظة تشاناكالي شمال غرب البلاد السبت، وانتشرت سريعا إلى التلال المتاخمة لغليبولي بسبب سرعة الرياح.

وقال محافظ تشاناكالي عمر ترامان في منشور على منصة “إكس” إنه “تم إجلاء 251 من سكان خمس قرى كإجراء احترازي” مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى “مناطق آمنة”.

مضيق الدردنيل الذي يربط بين بحري إيجه ومرمرة يعد مقصدا سياحيا معروفا كونه يضم آثار مدينة طروادة.

وفي تموز/يوليو قضى عشرة من حراس الغابات وطواقم الإغاثة في حريق قرب مدينة إسكي شهر في غرب تركيا.

وتقول السلطات إن خطر اندلاع الحرائق سيبقى مرتفعا حتى تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح ترامان أن تشاناكالي عانت “جفافا شديدا” طوال العام الماضي، علما أنها تضم رفات آلاف الجنود الذين قضوا في معارك غليبولي بالحرب العالمية الأولى.

وبحسب السلطات التركية، شاركت 12 طائرة و18 مروحية إلى جانب 900 عنصر إطفاء في جهود إخماد الحرائق منذ ساعات الصباح الأولى.

وأعلنت الهيئة المسؤولة عن النصب التذكارية للحرب إغلاق المواقع التاريخية في غليبولي “بسبب حرائق الغابات المستمرة”.

وأجبر حريق على الجانب الآخر من مضيق الدردنيل، الأسبوع الماضي، ألفي شخص على الفرار، فيما تلقى 80 منهم العلاج بعد تنشق الدخان.

شهدت تركيا 192 حريقا في غاباتها هذا العام، طالت أكثر من 110 آلاف هكتار، بحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات.

ويقول علماء إن التغيّر المناخي الناجم عن النشاط البشري يزيد احتمال اندلاع الحرائق وشدّتها، داعين تركيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة.

