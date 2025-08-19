The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إدارة ترامب ستأخذ معاداة أميركا في الاعتبار في قرارات الهجرة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت إدارة الرئيس لأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بأنها ستأخذ في الاعتبار أي توجّهات “معادية لأميركا”، بما في ذلك تلك الواردة في منشورات على الشبكات الاجتماعية، لدى اتّخاذها القرارات بشأن حق الإقامة في الولايات المتحدة.

وأفادت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية التي تتولى النظر في طلبات الإقامة في الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية، بأنها ستوسّع التدقيق في منشورات المتقدّمين بالطلبات على الشبكات الاجتماعية.

وقال الناطق باسم الدائرة ماثيو تراغيسير في بيان إنه “ينبغي عدم منح مزايا أميركا لأولئك الذين يكرهون البلاد ويروّجون لأفكار معادية لأميركا”.

وأضاف “تبقى مزايا الهجرة بما فيها حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة امتيازا وليست حقا”.

ويتضمن قانون الهجرة والجنسية العائد إلى العام 1952 تعريفا لمعاداة أميركا ركّز حينذاك بشكل أساسي على الشيوعيين.

لكن إدارة ترامب تحرّكت بالفعل لرفض أو إلغاء التأشيرات قصيرة الأمد للاشخاص الذين اعتبرت أنهم لا يتفقون مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية خصوصا في ما يتعلق بإسرائيل.

وجاء في آخر توجيهات بشأن قرارات الهجرة بأن السلطات ستنظر أيضا في مسألة إن كان المتقدّمون بالطلبات “يروجّون لأفكار معادية للسامية”.

اتّهمت إدارة ترامب طلابا وجامعات بمعاداة السامية على خلفية تظاهرات خرجت ضد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، علما بأن العديد من الناشطين نفوا التهمة.

وأعلنت الخارجية الأميركية الاثنين بأنها ألغت 6000 تأشيرة لطلاب منذ تولى وزير الخارجية ماركو روبيو منصبه في كانون الثاني/يناير.

شت/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
12 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
13 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية