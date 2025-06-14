إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير إلى أواخر 2025 بسبب الوضع الإقليمي

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أعلنت السلطات تأجيل الافتتاح الضخم للمتحف المصري الكبير الذي كان مقررا في الثالث من تموز/يوليو الى الربع الأخير من العام 2025 بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار “في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، تقرر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير”.

يضم هذا المتحف العصري المبني قرب أهرامات الجيزة، أكثر من 50 ألف تمثال وتابوت وقطع أثرية من عصر الفراعنة، بينها كنز الملك توت عنخ آمون الشهير.

وأرجئ افتتاحه مرارا، لا سيما بسبب الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية والجائحة العالمية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي السبت “في ظل ما يحصل في هذا الوقت في المنطقة… وجدنا أن المناسب هو إرجاء هذه الفعالية الكبيرة ليبقى لها الزخم العالمي المناسب وتكون في أجواء مناسبة”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصف المتحف بأنه “أكبر متحف لحضارة واحدة”، مؤكدا أهميته الثقافية والسياحية. ودعا عددا من قادة الدول لحضور الافتتاح.

وبانتظار الافتتاح الرسمي، يستقبل المتحف زوارا في صالات عرض عدة.

وكانت مصر دانت الجمعة “انتهاك سيادة الدول” عقب الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على إيران والذي استهدف مواقع نووية وعسكرية ومباني سكنية.

وفي هذا السياق، فعّلت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خطة طوارئ لضمان استقرار شبكة الطاقة. وتشمل هذه الخطة وقف إمدادات الغاز لبعض الصناعات، وتشغيل محطات توليد للطاقة جزئيا تعمل بالديزل.

وذكر بيان رسمي أنه “استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي”.

ندا/س ح/كام