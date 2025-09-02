إردوغان يدعو واشنطن لمنح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

حضّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء الولايات المتحدة على “إعادة النظر” في قرارها رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وأفاد مسؤول أميركي السبت بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من بين نحو ثمانين مسؤولا في السلطة سيُحرمون من الحصول على تأشيرات لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تقود فرنسا جهودا رامية للاعتراف بدولة فلسطين.

ويعكس القرار الغريب إلى حد كبير الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكومة الإسرائيلية التي تخوض حربا ضد حركة حماس في غزة.

ترفض الدولة العبرية أي دعوات لإقامة دولة فلسطينية ووضعت السلطة الفلسطينية في الخانة ذاتها مع حماس.

وقال إردوغان في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من الصين بعد حضوره اجتماعا لمنظمة شنغهاي للتعاون إن القرار الأميركي “لا يتوافق مع سبب وجود” الأمم المتحدة.

وأضاف “نعتقد بأنه يتعيّن إعادة النظر في القرار في أسرع وقت ممكن”.

ولطالما ندد إردوغان بإسرائيل على خلفية حربها في غزة متهما حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بارتكاب “إبادة” في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر.

