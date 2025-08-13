The Swiss voice in the world since 1935
إسبانيا تؤيد إيفاد بعثة بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

مدريد (رويترز) – عبرت إسبانيا يوم الأربعاء عن تأييدها لاقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة، ووصفته بأنه “إحدى الأدوات” التي يمكن أن تجلب السلام إلى المنطقة.

وذكر ماكرون يوم الاثنين أن هذه البعثة من الأمم المتحدة ستكون مهمتها تأمين قطاع غزة وحماية المدنيين ودعم حكومة فلسطينية لم يحددها.

وأضاف أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي العمل على تشكيل البعثة، وأن فرنسا ستعمل مع شركائها أيضا على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة من رويترز “الاقتراح… هو إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في إحلال السلام والأمن في غزة والشرق الأوسط، وكذلك بالنسبة لعمل الأونروا باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني”.

وأضافت “هذه القوة يجب أن تكون خطوة نحو التوصل إلى حل الدولتين”.

وتعد إسبانيا من أشد المنتقدين لتوسيع إسرائيل الحرب في غزة، واعترفت العام الماضي بدولة فلسطينية مع مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي.

ويسعى ماكرون، من خلال اقتراحه تشكيل بعثة بتفويض من الأمم المتحدة وإيفادها إلى غزة، إلى الاستفادة من الزخم الذي أحدثه إعلانه الشهر الماضي عن عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية، لتعلن كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بعد ذلك نيتها لأن تحذو حذو فرنسا الشهر المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية أن إيفاد بعثة مؤقتة من الأمم المتحدة يمكن أن يساهم في نجاح نقل السلطة إلى إدارة تابعة لدولة فلسطينية وتحقيق السلام والأمن بالنسبة للجميع.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأسبوع الماضي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة وسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وأثارت انتقادات شديدة داخل إسرائيل وخارجها.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

